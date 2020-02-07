В Волгограде под видом комиссионки незаконно выдавали займы





Деятельность незаконного ломбарда пресечена в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в центре города работает магазин, осуществляющий функции ломбарда.

В частности, арендовавший помещение под магазин индивидуальный предприниматель под видом скупки различных бывших в употреблении товаров с правом их обратного выкупа в определенный срок, фактически предоставлял гражданам краткосрочные потребительские займы под залог движимого имущества.

В соответствии с законодательством профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

При этом принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности только специализированными организациями – ломбардами.

В связи с этим прокуратурой Волгограда в отношении коммерсанта возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление). Постановлением мирового судьи судебного участка № 80 Волгоградской области виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



