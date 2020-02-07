В Волгограде под видом комиссионки незаконно выдавали займы

Общество 07.02.2020 16:21
0
07.02.2020 16:21
Деятельность незаконного ломбарда пресечена в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокурорская проверка показала, что в центре города работает магазин, осуществляющий функции ломбарда.
В частности, арендовавший помещение под магазин индивидуальный предприниматель под видом скупки различных бывших в употреблении товаров с правом их обратного выкупа в определенный срок, фактически предоставлял гражданам краткосрочные потребительские займы под залог движимого имущества.
В соответствии с законодательством профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.
При этом принятие от граждан в залог движимых вещей, предназначенных для личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности только специализированными организациями – ломбардами.
В связи с этим прокуратурой Волгограда в отношении коммерсанта возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление). Постановлением мирового судьи судебного участка № 80 Волгоградской области виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Реклама
«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц Волгограда07.02.2020 13:34
Общество 07.02.2020 13:34
Жители Волгоградской области бросились наверстывать зимние забавы07.02.2020 11:44
Общество 07.02.2020 11:44
В центре Волгограда благоустроят запущенный сквер с трагичной историей07.02.2020 09:37
Общество 07.02.2020 09:37
В Волгограде из-за снегопада закидали улицы рекордным количеством реагентов07.02.2020 08:18
Общество 07.02.2020 08:18
«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопада06.02.2020 17:30
Общество 06.02.2020 17:30
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных Росреестра06.02.2020 16:22
Общество 06.02.2020 16:22
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителей06.02.2020 16:11
Общество 06.02.2020 16:11
Комментарии 13
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улиц06.02.2020 15:40
Общество 06.02.2020 15:40
Комментарии 11
Проверят три города: в Волгоградскую область нагрянула инспекция фонда ЖКХ06.02.2020 14:32
Общество 06.02.2020 14:32
Комментарии 11
Волгоградцы в снегопад отказываются от личных автомобилей06.02.2020 13:08
Общество 06.02.2020 13:08
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншами06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
Комментарии 12
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицей06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»06.02.2020 11:01
Общество 06.02.2020 11:01
Комментарии 30
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зона06.02.2020 09:40
Общество 06.02.2020 09:40
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламе06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Реклама