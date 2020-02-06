Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»





Волгоградец Борис Пылин нашел для главы Дзержинского района Сергея Тация применение его управленческих и хозяйственных способностей, которые очень бы пригодились при наведении порядка на остановках и улицах вверенного чиновнику района. Как сообщает ИА «Высота 102», активист опубликовал на страницах своей странички в фейсбуке фото огромных луж и ям на Ангарском. «Прошёлся сегодня до магазина на Ангарском. Мрак. Лужи, грязь, а глава Дзержинского района Сергей Таций обеспокоен, как бы поскорее сломать конюшни, и выгнать на улицу не только лошадей, но сотню ребят и девчат из конно-спортивного клуба. Вот туда он и технику с рабочими посылает, а где людям что-то сделать, - у них ни средств, ни техники, ни людей нет!», - написал он.





«Это вот у остановки "Раздольная". Сойдя с трамвая в яму, ничем не выделенную от потока машин, человек должен как-то преодолеть вот эту полосу из грязи. Но главная задача у властей, - сломать конюшни!», - возмущается Борис Пылин. Между тем, сегодня в Волгограде выпал снег, а значит, когда он начнет таять, лужа около остановки станет еще больше. По словам Бориса Пылина, «Авгиевых конюшен» - то есть нерешенных проблем, в районе полно. И там бы участие районных властей в их решении очень бы пригодилось.

Напомним, администрация Дзержинского района добилась в суде отмены ограничительных мер на снос конюшен в "Сосновом Бору". В любой момент сюда приедет техника и снесет добротный уютный дом для нескольких десятков животных.



