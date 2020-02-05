Происшествия

Несчастливое число: в Волгограде в час пик - очередной сбой в движении трамваев

Происшествия 05.02.2020 09:04
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05.02.2020 09:04


В Волгограде скоростные трамваи сегодня в час пик шли по усеченному маршруту. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. Как пояснили в администрации Волгограда, сегодня с 07.00 в Краснооктябрьском районе в связи с технической неисправностью   трамваи маршрута №13 работают в измененных границах.  На время работы специалистов МУП «Метроэлектротранс»  движение электротранспорта по маршруту   осуществляется в  границах "Депо№ 5"-" Матросова».  Дополнительно запущен специальный подвозной автобусный маршрут от "Депо №5" до остановки «Монолит». Проезд в автобусе бесплатный. 
Из-за проблем с транспортом вагоны шли переполненные, на остановках скопилось значительное количество пассажиров. Напомним, это уже не первая нештатная ситуация на трамвайном маршруте №13.

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