Общество 04.02.2020 19:06
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04.02.2020 19:06
Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, с 5 по 9 февраля на трассах региона возможно осложнение обстановки, сообщает ИА «Высота 102». По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в Волгоградской, а также в Воронежской и Ростовской областях ожидаются дождь, снег при понижении температуры воздуха до 9 градусов мороза и с усилением ветра. Ухудшение видимости в снегопад – до 500 м. Для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать в Волгоградской области 181 единицу техники.
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