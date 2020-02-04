Общество 04.02.2020 15:57
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04.02.2020 15:57
Закрытый год назад до устранения нарушений требований пожарной безопасности Дом офицеров в Волгограде успешно прошел повторную проверку. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, доступ в здание, которое принадлежит Министерству обороны России, снова открыто.
Напомним, что здание Дома офицеров Волгоградского гарнизона было опечатано в начале февраля 2019 года из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности. Решение принял Центральный районный суд по иску заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона. Суд постановил открыть доступ в здание тогда, когда все недостатки устранят.
В Доме офицеров, который уже долгие годы требует капитального ремонта, тогда нашли массу нарушений. В частности, было выявлено, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находилась в неисправном состоянии. Не работала автоматическая установка водяного пожаротушения, смонтированная на объекте. Горючие материалы были обнаружены в непосредственной близости от электрощита, а также на путях эвакуации и др. Суд посчитал, что эксплуатация здания невозможна, так как существует реальная угроза жизни и здоровью граждан, посещающих Дом офицеров.
Само здание Дома офицеров, построенное в 1960 году по проекту заслуженного архитектора России В.П. Статуна, является объектом культурного наследия. Объект давно требует реконструкции. Так, еще в 2013 году было установлено, что в результате длительной эксплуатации здания произошло разрушение штукатурки фасада, отслоение окрасочного строя, частичное разрушение декоративной штукатурки на фасаде здания, деформация дверных и оконных блоков, полное разрушение резиновой изоляции и многое другое. Ремонт здесь не проводится по причине отсутствия денег - такой ответ был получен от командования Южного военного округа. Власти Волгоградской области предлагали Минобороны РФ передать Дом офицеров в собственность региона, но в ноябре 2018 года получили отказ. Минобороны мотивировало его планами использовать Дом офицеров в интересах Вооруженных сил РФ.
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