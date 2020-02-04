Закрытый год назад до устранения нарушений требований пожарной безопасности Дом офицеров в Волгограде успешно прошел повторную проверку. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, доступ в здание, которое принадлежит Министерству обороны России, снова открыто.

Напомним, что здание Дома офицеров Волгоградского гарнизона было опечатано в начале февраля 2019 года из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности. Решение принял Центральный районный суд по иску заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона. Суд постановил открыть доступ в здание тогда, когда все недостатки устранят.

В Доме офицеров, который уже долгие годы требует капитального ремонта, тогда нашли массу нарушений. В частности, было выявлено, что система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находилась в неисправном состоянии. Не работала автоматическая установка водяного пожаротушения, смонтированная на объекте. Горючие материалы были обнаружены в непосредственной близости от электрощита, а также на путях эвакуации и др. Суд посчитал, что эксплуатация здания невозможна, так как существует реальная угроза жизни и здоровью граждан, посещающих Дом офицеров.