В Волгоградской области проиндексировали пособие на погребение





С февраля увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. Проиндексированный размер выплаты с нового месяца составит 6 124,86 рубля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Волгоградской области. Также с февраля повысились и другие социальные выплаты – на 3%.

Так, на 3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают более 200 тысяч жителей региона, пользующихся правом на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и некоторые другие лица. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год.

На 3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 рублей в месяц. Перечень социальных услуг после индексации будет выглядеть следующим образом:

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рублей в месяц), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рублей в месяц).



