Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решето





Представители компании «Концессии водоснабжения» вручили специальный набор для неплательщика - решето и карту с указанием маршрута к Волге. Оттуда, по замыслу организаторов акции, должник должен черпать воду, потому что за этот ресурс из-под крана он не платит из принципа. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, владелец особняка, проживающий по ул. Трыханкина в Советском районе, прекратил оплачивать услуги холодного водоснабжения еще с ноября 2018 года. За весь период у него накопился долг более 73 тысяч рублей. В настоящий момент готовятся документы для взыскания задолженности со всеми судебными издержками и пеней, поскольку факт использования ресурса был доказан, заявили в организации.

Ранее в компании пригрозили штрафными санкциями должникам, которые долгое время не оплачивают счета за воду.