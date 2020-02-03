Общество

Модернизация не добралась: в районной больнице Волгоградской области разрушаются полы

Общество 03.02.2020 08:33
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03.02.2020 08:33


В Новоаннинской центральной районной больнице Волгоградской области должны будут в течение полугода устранить нарушения санитарных требований, выявленных управлением Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в стоматологическом отделении поликлиники в помещении зуботехнической лаборатории имеются дефекты потолка, чем затруднено проведение влажной уборки и дезинфекции. Кроме того, один из кабинетов  стоматологического отделения не имеет умывальной раковины с подводкой горячей проточной воды. А в гипсовочной зуботехнической лаборатории отсутствует горячее проточное водоснабжение и система канализации. Также санитарные врачи нашли и другие нарушения в медучреждении. Так как в больнице не устранили эти проблемы по ранее выданному предписанию, это послужило основанием для подачи иска в суд об устранении нарушений требований санитарных правил и нормативов к ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ».
Решением Новоаннинского районного суда, вступившего в законную силу, исковые требования управления удовлетворены.

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