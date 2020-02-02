На Мамаевом кургане Волгограде помолятся о погибших в Великой Отечественной войне





Сегодня, в день празднования 77-годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, на Мамаевом кургане в Волгограде митрополит Феодор отслужит Литию в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, для усиленной молитвы о погибших воинах священство и горожане соберутся в 13:00 в храме Всех Святых, построенном в 2005 году на вершине мемориального комплекса на Мамаевом кургане. После окончания богослужения митрополит Волгоградский и Камышинский Федор возложит цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.

Справка. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 года, и наступательный, завершившийся разгромом крупнейшей стратегической группировки врага в междуречье Волги и Дона. Эта крупнейшая сухопутная битва в истории человечества длилась ровно 200 дней и ночей и внесла коренной перелом в ход Второй мировой войны - враг потерял стратегическую инициативу и был психологически сломлен. Сталинградская победа по праву является одной из славных страниц летописи Великой Отечественной войны – 122 участникам Сталинградской битвы было присуждено звание Героев Советского Союза.

Фото с сайта Волгоградской епархии