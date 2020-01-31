



Столкновение 6 автомобилей произошло по вине 46-летнего водителя "Сан Йонг", который ездил на летней резине. Он выехал на встречную полосу и недалеко от АЗС и гипермаркета "Магнит семейный" совершил столкновение с пятью иномарками - " Рено Симбл", "Ниссан Кашкай", "Дэу Матиз", "Тойота Авенсис", "Киа Спектра".

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Еще несколько человек обратились за медпомощью. Точное количество пострадавших уточняется.











Следственно-оперативная группа полиции и инспекторы ГИБДД завершили осмотр места массового столкновения автомобилей на улице Рокоссовского в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, движение на участке от улицы Елецкой до улицы Голубинской по Второй продольной магистрали восстановлено в полном объеме. Напомним, что движение было ограничено с 8:30.