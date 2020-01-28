Жители Волгоградской области задолжали банкам 25 миллиардов рублей по кредитам





В 2019 году на исполнении в управлении ФССП России по Волгоградской области находилась 121 тысяча исполнительных производств о взыскании денежных средств с физических лиц в пользу кредитных организаций. Как сообщили ИА в УФССП по Волгоградской области, в 2018 году судебные приставы проводили работу по 172 тысячам исполнительным листам. Общая сумма, которую волгоградцы взяли в долг, но по тем или иным причинам не вернули вовремя банкам, составила более 25 миллиардов рублей (за 2018 год – 36 миллиардов рублей). За прошлый год судебные приставы взыскали 1,7 миллиардов рублей (за 2018 год – 1,9 миллиарда рублей), из которых всего 112 миллионов рублей должники оплатили добровольно.

Должников-организаций за 2019 год насчитывалось 1 100 с общей суммой задолженности 4 миллиарда рублей (за 2018 год — 1 100 должников и 4,5 миллиарда рублей соответственно). В прошлом году с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу кредитных организаций судебные приставы взыскали 114 миллионов рублей (в 2018 году — 137 миллионов рублей).



