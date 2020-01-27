Общество 27.01.2020 18:18
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27.01.2020 18:18
В Дзержинский районный суд Волгограда поступила частная жалоба администрации Дзержинского района на сегодняшнее определение суда о принятии мер предварительной защиты по административному исковому заявлению ООО «Сосновый бор», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя областной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерину Вальковскую. Напомним, утром чиновникам не удалось реализовать распоряжение районной администрации о демонтаже построек конного клуба гостинично-развлекательного комплекса на Ангарской. Демонтаж конюшни силами муниципалитета пришлось отложить, хотя к комплексу уже была стянута техника. Дело в том, что распоряжение администрации в части демонтажа объектов конного клуба «Соснового бора» было приостановлено до рассмотрения дела по существу и вступления решения суда в законную силу.
Теперь в частной жалобе районная администрация просит отменить определение и принять новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявления ООО «Сосновый бор» о принятии мер предварительной защиты.
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