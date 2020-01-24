В Волгограде в рекламе самогонных аппаратов спрятали бранное слово





Волгоградское УФАС признало нарушающей закон рекламу магазина самогонных аппаратов. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении федерального ведомства, рекламный слоган прозвучал в эфире "Нового радио" следующим образом: «Черная пятница лишь три дня, акция в «Колбе» не ***ня ». Первую часть последнего слова в рекламе «запикали». Однако в Волгоградском УФАС усмотрели в этом нарушение закона о рекламе. Фраза «акция в «Колбе» не ***ня» может быть истолкована как ругательство с использованием бранных слов, решила комиссия УФАС. А отсутствие слова (применение односигнального звука «пи») указывает на намеренное его сокрытие в целях привлечения внимания потребителей, сделали вывод в УФАС. По факту распространения ненадлежащей рекламы возбуждено дело.



