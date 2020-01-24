Поставщик остановок для Волгограда возглавил Совет директоров

Общество 24.01.2020 10:26
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24.01.2020 10:26
Депутат Волгоградской городской думы, генеральный директор Волгоградского композитного завода и единоросс Руслан Морозов возглавил общественную организацию «Совет директоров Волгограда». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в городской думе. Ранее этой организацией руководил Дмитрий Поликарпов. Руслан Морозов озвучил планы на новом посту: «преумножение накопленного опыта, развитие уникальной площадки, выработка единой стратегии развития организации, связь с промышленными предприятиями, объединение интеллектуальных ресурсов предпринимателей и административных органов». Руслан Морозов является поставщиком остановочных павильонов для Волгограда. Сооружения из пластика бутылочного цвета часто критикуются горожанами.
Фото Волгоградской городской думы.
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