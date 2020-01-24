Общество 24.01.2020 10:12
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24.01.2020 10:12
В Волгограде руководитель жилищной инспекции привлечен к административной ответственности за отсутствие контроля за исполнением выданных УК предписаний. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жилинспекция должна была проводить выездные внеплановые проверки, чтобы проконтролировать, как УК исполняют предписания об устранении нарушений.
Однако этого не было сделано по 19 выданным предписаниям. В прокуратуре посчитали, что это затрагивает права и интересы граждан, проживающих в многоквартирных домах.
В этой связи прокуратурой Волгограда в отношении руководителя жилищной инспекции Волгограда возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.13.21 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности (неисполнение муниципальных правовых актов, препятствующее осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органами местного самоуправления).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 75 Волгоградской области должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 7 тыс рублей.
Руководителем жилинспекции Волгограда является Александр Богомолов.
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