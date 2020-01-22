Общество 22.01.2020 15:48
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22.01.2020 15:48
Декорации, обстановку и предметы в квест-игре "Логово" в Волгограде признали опасной для психики детей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, деятельность трех комнат, где проходили квесты, приостановлена по решению суда, а предприниматель Васильева И.В. привлечена к административной ответственности за распространении среди детей информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) развитию.
Проверка в квест-клубе "Clever" в Красноармейском районе была проведена на основании поступившей в управление информации о нарушении предпринимателем российского законодательства. Было организовано административное расследование, проведен осмотр помещений квеста, а также психолого-лингвистическое исследование материалов квеста "Логово". В своем заключении специалисты подтвердили, что информация, содержащаяся в квесте, может нанести вред здоровью детей, так как содержит в себе признаки, оправдывающие насилие и жестокость, побуждающие к подобным действиям по отношению к людям и животным. Квест соответсвует возрастной категории "18+", а возвратное ограничение для участия в квесте, состоящем из трех комнат, было установлено администрацией клуба в пределах "14+".
В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное производство, составлен протокол о временном запрете деятельности. Все материалы были направлены для рассмотрения в суд. В период с момента наложения запрета до момента рассмотрения материалов судом квест "Логово" не функционировал. По решению суда, которое состоялось 15 января текущего года, деятельность трёх комнат, используемых в квест-игре "Логово" приостановлена сроком еще на семь дней.
Отметим, что по легенде игры действия происходят в жилище маньяка. Задача игроков - выйти из логова живыми. Для этого надо разгадывать головоломки, искать подсказки, разбираться с механизмами. На сайте КвестГида указано, что авторы квеста воссоздали атмосферу хоррор-игр и фильмов ужасов в стиле "Пила".
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