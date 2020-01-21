В разгар зимы спецтехника пылесосит улицы Волгограда





Из-за теплой зимы коммунальщики отправили на улицы Волгограда не снегоуборочную технику, а пылесосы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в эти часы на дорогах и тротуарах города работают 75 машин, в числе которых и подметально-уборочные, а также 90 рабочих муниципальных предприятий.

Обычно такая техника, в связи с ее технологическими особенностями, используется с марта по ноябрь. Однако нынешняя зима суровостью пока не отличается, поэтому городские службы решили заняться очисткой асфальта от песко-соляной смеси, мусора и пыли, скопившихся вдоль обочин.

Коммунальщики несут вахту круглосуточно – только за минувшую ночь с городских улиц вывезено порядка 500 тонн песчано-грунтовых наносов.



