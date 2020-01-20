На Приволжской железной дороге погибли 18 человек

Общество 20.01.2020 17:06
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20.01.2020 17:06
На Приволжской железной дороге в Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях снизилось количество несчастных случаев. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в 2019 году было травмировано 34 человека, что на треть меньше аналогичного показателя за 2018 год. Из них погибли 18 человек (в 2018 году – 30). Среди пострадавших – двое несовершеннолетних (в 2018 – 1). Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах (95% от общего количества пострадавших).
Сокращению количества несчастных случаев на Приволжской железной дороге способствовал ремонт платформ и пешеходных переходов, нанесение полос безопасности, а также установка информационных знаков и плакатов, пояснили в ведомстве.
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