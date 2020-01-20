В Волгограде "убитую" улицу имени выдающегося конструктора отремонтируют после публикации "Высоты 102"
Общество 20.01.2020 15:52
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20.01.2020 15:52
Отремонтировать разбитую автодорогу по улице генерала Глушко в Краснооктябрьском районе обязали администрацию Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, такое решение по иску прокурора принял Краснооктябрьский районный суд.
Судебная инстанция и надзорный орган встали на сторону местных жителей, которые жаловались на жуткое бездорожье, отсутствие безопасных подъездов к детскому саду и своим домам на улице генерала Глушко. Об этой ситуации ИА "Высота 102" подробно сообщало осенью 2019 года в материале "В гробу бы перевернулся: безысходность на улице имени выдающегося конструктора в Волгограде". По фактам, изложенным в публикации, районная прокуратура провела проверку и выявила множество нарушений.
Так, было установлено, что на всем протяжении автодороги имеются повреждения, превышающие предельно допустимые значения. Разрушены бортовые камни, отсутствует горизонтальная разметка, пешеходные ограждения, а напротив детского сада №128 нет дорожного знака "Дети".
Краснооктябрьский районный суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, признал требования прокурора законными и обоснованными. Администрация Волгограда в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу должна организовать работы по устранению выявленных нарушений.
Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.
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