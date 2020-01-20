Общество
Вот как выглядит дом Татьяны Григорьевны снаружи

«У нас живут и похуже»: чиновники запутались в «показаниях» по ситуации с бездомным ветераном войны из Волгоградской области

Общество 20.01.2020 15:27
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20.01.2020 15:27


В администрации Тростянского сельского поселения Еланского района Волгоградской области прокомментировали ситуацию с ветераном Великой Отечественной войны Татьяной Григорьевной Харлановой, которой пошел 93-й год. Как сообщили ИА «Высота 102» сотрудники администрации, признать дом ветерана непригодным для проживания невозможно без оформления документов, в частности, проведения процедуры межевания и постановки его на кадастровый учет. «В нашем селе дома есть и похуже. Кроме того, Татьяна Григорьевна Харланова не является участницей войны, а значит, не имеет право на внеочередное обеспечение жильем», - сообщил собеседник информагентства. «Мы выезжали к дому в ноябре прошлого года, провели визуальный осмотр, внешне дом нормальный. Внутрь мы зайти не могли – бабушки-то не было», - так объяснили корреспонденту провалившуюся попытку осмотреть жилище ветерана войны.
Вот как выглядит дом Татьяны Григорьевны снаружи

Между тем, представитель семьи Харлановых Азамат Аминов, юрист из Астрахани, заявил, что у сына Татьяны Григорьевны Сергея Ивановича была и есть доверенность, которая от имени своей матери  позволяет ему действовать от ее имени. 
А вот так - изнутри
20января15:27
А вот так - изнутри

«Сергей Иванович приехал за 800 километров в село, чтобы услышать от членов межведомственной комиссии, что они не могут зайти в дом без хозяйки. Надо было 92-летнюю бабушку везти на грузовике почти за тысячу верст? А, если бы с ней в дороге что-то случилось? Такое ощущение, что они ищут любые предлоги, лишь бы не проводить осмотр дома и, соответственно, не признавать его непригодным для проживания. На мой взгляд, все действия чиновников, а также их бездействие направлено только на это. Например, они додумались ответить нам в одном из запросов, что у бабушки-то и вовсе нет жилья! Логика их такова – нет оформленного земельного участка, значит, нет и дома. Так можно дойти и до того, что и ветерана  нет! Никто не спорит, конечно, Татьяна Григорьевна в силу возраста и не могла оформить все документы на дом, у нее были только старые справки, выданные еще в Советском Союзе. Нет бы сельской администрации помочь ей в этом деле, но нет, решение проблемы всячески затягивается», - говорит Азамат. 

Юрист также рассказал, что чиновники «путаются в показаниях», объясняя, почему, по их мнению, невозможно признать дом непригодным. «В декабре прошлого года глава Тростянского сельского поселения Римма Бондарева в официальном ответе Сергею Харланову сообщила, что «основанием для принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания» является непредоставление документов, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента. При этом в ответе прокуратуре Еланского района, тоже в декабре прошлого года,  чиновники сообщают, что по результатам обследования дома, расположенного по ул. Сибирская, 1, «комиссией не установлено оснований для признания жилого помещения не пригодным для проживания». Возникает вопрос – так комиссия все-таки осматривала дом или нет?», - недоумевает Азамат Аминов.
По его словам, Татьяна Григорьевна как ветеран Великой Отечественной войны в статусе труженицы тыла, действительно, не имеет права на предоставление жилья, в отличие от участников ВОВ. «На уровне федерального центра только обсуждается инициатива распространить действие этой льготы и на ветеранов, но пока решения по данному вопросу не принято. Но Татьяну Григорьевну могут признать нуждающейся в жилье, если ее дом все-таки признают непригодным. Тогда ее поставят на учет в качестве нуждающейся в жилье, а прокуратура может обратиться в суд с иском о внеочередном предоставлении жилья. Мы, собственно, этого и добиваемся. Жаль, конечно, что в Волгоградской области нет региональных льгот и норм, которые бы помогали решать жилищные проблемы ветеранов войны или, например, гарантировать первоочередной капитальный ремонт квартир или домов, где они проживают. В любом случае, я считаю, что проблема с жильем бабушки должна быть решена. Тут уж районные или региональные власти могут при желании предложить возможные варианты», - считает юрист. 

Напомним, как сообщало ИА "Высота 102", дом ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Григорьевны Харлановой пришел в полную негодность – здесь протекает крыша, обвалился потолок, полы ходят ходуном, а по стенам пошли трещины. Теперь семья требует признать дом непригодным для проживания, что станет основанием для дальнейшего решения ее жилищного вопроса. Однако в администрации Тростянского сельского поселения пока этого не сделали. Женщину забрал к себе ее сын, проживающий в Астрахани, но бабушка очень хочет вернуться в родное село, где прожила всю свою жизнь. Татьяна Григорьевна Харланова в годы войны работала на полях, где выращивался хлеб для нужд армии и тыла, а также принимала участие в строительстве оборонительных  сооружений под Сталинградом. 

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