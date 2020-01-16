Экс-чиновник обладминистрации нашел новую работу в Волгограде через Астрахань

Общество 16.01.2020 09:33
12
16.01.2020 09:33
Бывший заместитель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Сергей Сивоконь устроился на новую работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, расположенного в Астрахани, Сергей Сивоконь назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника управления и одновременно начальником территориального отдела ведомства по Волгоградской области.
Сергей Сивоконь стал уже вторым чиновником из Волгоградской области, который трудоустроился в Астрахани. Напомним, бывший руководитель управления Росприроднадзора стал руководителем администрации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. До сих пор он является членом избирательной комиссии Волгоградской области.
Реклама
Алкогольный суррогат стал причиной смерти 7 жителей Волгоградской области16.01.2020 17:06
Волгоградские рыбаки не устают изумлять спасателей бездумным выходом на опасный лед16.01.2020 15:25
В Волгограде 9 домов-призраков снесут по решению суда16.01.2020 10:14
В селе под Волгоградом ликвидируют вспышку бешенства16.01.2020 09:57
Закусками обеспечены: Волгоградскую облдуму обслужат известные рестораторы16.01.2020 08:06
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосования15.01.2020 18:07
В Волгоградской области появятся два новых кладбища15.01.2020 15:44
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые меры15.01.2020 14:37
На Центральной набережной Волгограда установят 200 новых фонарей15.01.2020 13:32
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурса15.01.2020 12:10
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропал15.01.2020 12:01
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП Волгограда15.01.2020 09:55
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых авто14.01.2020 20:30
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублей14.01.2020 16:20
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажи14.01.2020 14:26
Реклама