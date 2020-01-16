Экс-чиновник обладминистрации нашел новую работу в Волгограде через Астрахань





Бывший заместитель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Сергей Сивоконь устроился на новую работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, расположенного в Астрахани, Сергей Сивоконь назначен временно исполняющим обязанности заместителя начальника управления и одновременно начальником территориального отдела ведомства по Волгоградской области.

Сергей Сивоконь стал уже вторым чиновником из Волгоградской области, который трудоустроился в Астрахани. Напомним, бывший руководитель управления Росприроднадзора стал руководителем администрации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. До сих пор он является членом избирательной комиссии Волгоградской области.



