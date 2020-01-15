Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурса





Лаборант химического анализа Службы контроля качества ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Екатерина Попова награждена призом жюри Всероссийского молодежного конкурса проектов "Россия-2035". Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

Проект "Россия-2035" — площадка, позволяющая сформировать у молодежи представление о собственной роли в развитии страны, а также привлечь молодых граждан к процессу подготовки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года. Конкурс проводился в заочной и очной формах. В первом, заочном этапе, участвовали порядка 5000 человек со всех субъектов РФ.

Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Екатерина Попова и Антон Пащенко уверенно одержали победу в отборочном этапе. Всего же по итогам предварительных испытаний в очный тур прошли около 1000 человек, в числе которых были работники Гремячинского ГОКа.

Для участия в итоговых соревнованиях котельниковцы отправились в Москву, где достойно представили перед жюри свои проекты на темы "Экологическое воспитание детей" и "Флотация отходов".

Члены жюри высоко оценили работы молодых специалистов и посоветовали масштабировать достигнутый результат на региональном уровне. Особую оценку получил проект Екатерины Поповой. Ее разработки оценили вне номинаций и отметили призом экспертного жюри.



