Волгоградский государственный университет возглавил временный ректор

Общество 13.01.2020 14:22
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13.01.2020 14:22
Сегодня приказом Минобрнауки России на должность исполняющего обязанности ректора Волгоградского государственного университета (ВолГУ) назначена Алла Калинина. Как сообщили ИА "Высота 102" в учебном заведении, только что завершилось заседание ученого совета вуза, на котором Василий Тараканов, который возглавлял университет с 2014 года, зачитал соответствующий приказ о назначении и.о ректора. Алла Калинина работала в должности первого проректора Волгоградского госуниверситета. Она будет возглавлять ВолГУ до проведения выборов нового ректора и подписания с ним трудового договора.
Василий Тараканов, у которого срок трудового договора закончился сегодня, поблагодарил коллег за совместную работу. Он отметил, что любит вуз и готов ему помогать в дальнейшем.
Фото с сайта ВолГУ
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