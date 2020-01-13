Волгоградский государственный университет возглавил временный ректор





Сегодня приказом Минобрнауки России на должность исполняющего обязанности ректора Волгоградского государственного университета (ВолГУ) назначена Алла Калинина. Как сообщили ИА "Высота 102" в учебном заведении, только что завершилось заседание ученого совета вуза, на котором Василий Тараканов, который возглавлял университет с 2014 года, зачитал соответствующий приказ о назначении и.о ректора. Алла Калинина работала в должности первого проректора Волгоградского госуниверситета. Она будет возглавлять ВолГУ до проведения выборов нового ректора и подписания с ним трудового договора.

Василий Тараканов, у которого срок трудового договора закончился сегодня, поблагодарил коллег за совместную работу. Он отметил, что любит вуз и готов ему помогать в дальнейшем.

Фото с сайта ВолГУ