Общество

«Автора – на сцену!»: пьесу волгоградского журналиста поставят в российских театрах

Общество 13.01.2020 11:44
3
13.01.2020 11:44


Волгоградец Александр Домовец стал одним из десяти лучших драматургов по результатам II международного конкурса на лучшую современную пьесу года «Автора – на сцену!». Как сообщает ИА «Высота 102», свои работы представили 306 авторов из 17 стран мира, включая США, Канаду, Германию и ряд других. Организаторами конкурса выступили Национальная ассоциация драматургов и компания «Театральный агент». Жюри возглавил известный российский писатель, драматург и общественный деятель Юрий Поляков. Награждение победителей состоялось в московском театре имени Маяковского. Александр Домовец был отмечен за пьесу «Восьмидесятник». 

Диплом победителя ему вручил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Интересно отметить, что эта пьеса уже побеждала на международных конкурсах драматургии «Время драмы, 2018, осень» и «ЛитоДрама-2019». Вероятно, в наступившем году спектакль по пьесе «Восьмидесятник» увидит свет в одном из российских театров.
Ушедший год вообще оказался для Александра Домовца успешным. В сентябре московское издательство «Вече» выпустило его историко-детективный роман «Гатчинский бес». А один из волгоградских театров начал репетировать спектакль по его комедии «Тяжёлый случай». Премьера ожидается нынешней весной. 
Справка. Александр Домовец - известный волгоградский журналист. Работал в газете "Молодой ленинец", редактировал "Вечерний Волгоград" и газету "Добрый день", региональные вкладки "Российской газеты", "АиФ-Нижнее Поволжье". Сейчас работает в центре общественных связей ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". 
Сегодня, 13 января, в России отмечается День российской печати. Поздравляем с новыми творческими успехами нашего бывшего коллегу!
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
15.01.2020 18:07
Общество 15.01.2020 18:07
5 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2020 15:44
Общество 15.01.2020 15:44
6 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2020 14:37
Общество 15.01.2020 14:37
24 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2020 13:32
Общество 15.01.2020 13:32
0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2020 12:10
Общество 15.01.2020 12:10
0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2020 12:01
Общество 15.01.2020 12:01
15 Обсудить

0
Далее
Общество
15.01.2020 09:55
Общество 15.01.2020 09:55
6 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2020 20:30
Общество 14.01.2020 20:30
10 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2020 16:20
Общество 14.01.2020 16:20
11 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2020 14:26
Общество 14.01.2020 14:26
3 Обсудить

0
Далее
Общество
14.01.2020 08:36
Общество 14.01.2020 08:36
20 Обсудить

0
Далее
Общество
13.01.2020 17:44
Общество 13.01.2020 17:44
2 Обсудить

0
Далее
Общество
13.01.2020 15:52
Общество 13.01.2020 15:52
7 Обсудить

0
Далее
Общество
13.01.2020 14:22
Общество 13.01.2020 14:22
11 Обсудить

0
Далее
Общество
13.01.2020 12:51
Общество 13.01.2020 12:51
11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:27
Путин предложил главе ФНС сменить Медведева на посту председателя правительства РоссииСмотреть фотографии
18:07
«Смотрел видео с выборов»: волгоградец Борис Пылин погрузился в приключения ящика для голосованияСмотреть фотографии
17:47
После послания Путина Медведев заявил об отставке Правительства РоссииСмотреть фотографии
17:45
Волгоградец возглавил министерство ЖКХ на СахалинеСмотреть фотографии
16:44
Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПКСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налоговСмотреть фотографии
16:05
«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента РоссииСмотреть фотографии
15:57
«Это очень хорошее послание»: депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко о речи ПутинаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области появятся два новых кладбищаСмотреть фотографии
15:22
«КАУСТИК» безвоздмездно передал волгоградским коммунальщикам первые партии средств для борьбы с гололедомСмотреть фотографии
14:37
Демография - наше все: в послании Федеральному Собранию Владимир Путин огласил новые мерыСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
12:10
Молодой специалист «ЕвроХим-ВолгаКалия» получила специальный приз жюри Всероссийского молодежного конкурсаСмотреть фотографии
12:01
Волгоградский борец за честные выборы сделал шокирующее заявление и пропалСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области пьяный водитель сбил женщину с грудничком в коляске (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:18
Здесь ели мэры и боксеры: в Волгограде от популярного кафе остался один «скелет»Смотреть фотографии
10:10
Депутаты Волгоградской облдумы отправятся на юг в новом составеСмотреть фотографии
09:55
В «Горэколес» вместо следователей пришли аудиторы КСП ВолгоградаСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительствоСмотреть фотографии
20:30
Администрация Волгоградской области объявила о закупке трех серебристых автоСмотреть фотографии
17:21
Водолазы извлекли тела двоих рыбаков из озера в Волгоградской области Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде послание Владимира Путина Федеральному Собранию организованно посмотрят в музееСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде федерацию велосипедного спорта оштрафовали на 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:24
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаковСмотреть фотографии
15:20
Покинувший волгоградский «Ротор» Олег Веретенников улетел в Турцию со СлуцкимСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области снюсы массово изымают из продажиСмотреть фотографии
13:25
Брошу все и уеду в Ульяновск: Волгоград выделился самой маленькой зарплатой среди крупных региональных центровСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде разбойник с ножом и в белых перчатках ограбил офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиковСмотреть фотографии
10:50
Как экс-депутат сдал ФСБ бывшего вице-мэра Волгограда: подробности из зала суда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 