«Автора – на сцену!»: пьесу волгоградского журналиста поставят в российских театрах









Диплом победителя ему вручил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Интересно отметить, что эта пьеса уже побеждала на международных конкурсах драматургии «Время драмы, 2018, осень» и «ЛитоДрама-2019». Вероятно, в наступившем году спектакль по пьесе «Восьмидесятник» увидит свет в одном из российских театров.

Справка. Александр Домовец - известный волгоградский журналист. Работал в газете "Молодой ленинец", редактировал "Вечерний Волгоград" и газету "Добрый день", региональные вкладки "Российской газеты", "АиФ-Нижнее Поволжье". Сейчас работает в центре общественных связей ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Сегодня, 13 января, в России отмечается День российской печати. Поздравляем с новыми творческими успехами нашего бывшего коллегу!

Ушедший год вообще оказался для Александра Домовца успешным. В сентябре московское издательство «Вече» выпустило его историко-детективный роман «Гатчинский бес». А один из волгоградских театров начал репетировать спектакль по его комедии «Тяжёлый случай». Премьера ожидается нынешней весной.

Волгоградец Александр Домовец стал одним из десяти лучших драматургов по результатам II международного конкурса на лучшую современную пьесу года «Автора – на сцену!». Как сообщает ИА «Высота 102», свои работы представили 306 авторов из 17 стран мира, включая США, Канаду, Германию и ряд других. Организаторами конкурса выступили Национальная ассоциация драматургов и компания «Театральный агент». Жюри возглавил известный российский писатель, драматург и общественный деятель Юрий Поляков. Награждение победителей состоялось в московском театре имени Маяковского. Александр Домовец был отмечен за пьесу «Восьмидесятник».