Общество

Волгоградский облизбирком «заметет» видеоследы прошедших выборов

Общество 13.01.2020 12:51
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13.01.2020 12:51


Сегодня Волгоградский областной суд оставил без удовлетворения административный иск волгоградца Бориса Пылина к избиркому, в котором он просил признать несоответствующим постановление избирательной комиссии об установлении трехмесячного срока хранения видеозаписей с избирательных участков распоряжению ЦИК от 2012 года. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда. Облизбирком и прокуратура Волгоградской области также настаивали на отказе в удовлетворении требований волгоградца. 
К участию в процессе судом была привлечена ЦИК России. Центризбиркомом разъяснено, что применение средств видеонаблюдения и трансляции изображения, а также хранение соответствующих видеозаписей на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется по решению комиссии, организующей соответствующие выборы. Определенный Волгоградским облизбиркомом срок хранения видеозаписей соответствует установленным ЦИК России требованиям, указывается в пояснениях Центризбиркома.
Избирательная комиссия Волгоградской области при определении срока хранения видеозаписей руководствовалась в том числе тем, что результаты выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть оспорены в течение трех месяцев со дня их официального опубликования. Такую позицию разделил суд при вынесении сегодняшнего решения. При этом судья Игорь Кубасов отметил, что в России нет федерального закона, который обязывает организовывать видеонаблюдение на выборах и транслировать этот процесс в прямом эфире. 
Борис Пылин и его представитель Иван Иванов уже заявили, что будут обжаловать  решение суда в вышестоящей инстанции. «До вступления в законную силу решения суда облизбирком не сможет уничтожить видеоматериалы, - прокомментировал Борис Пылин. – Я собираюсь подавать жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину на отказ СУ СК по Волгоградской области возбудить дело по возможным припискам на выборах. Надеюсь, что за время действия «моратория» на уничтожение видео эти видеоматериалы все-таки будут изучены компетентными органами».


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