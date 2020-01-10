В Волгограде полицейские нашли родителей пятилетнего потеряшки





Сегодня полицейские разыскали в Волгограде родителей потерявшегося пятилетнего мальчика, который бродил по улице в одежде не по сезону. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, заместитель командира роты старший лейтенант полиции Иван Цыбулин и инспектор мобильного взвода лейтенант полиции Сергей Глуходедов обратили внимание на малыша, который находился один на улице.





Полицейским мальчик рассказал, что заблудился и смог назвать только свое имя и имя мамы. С его слов, днем он самостоятельно вышел из квартиры, решил прогуляться, но заблудился.

Патрульные объехали вместе с ребенком близлежащие жилые кварталы и дворы, но мальчик не смог указать на дом, в котором он живет. Ребенка доставили в отдел полиции и передали инспекторам по делам несовершеннолетних, которые приступили к поиску родителей, зная только, что маму ребенка зовут Рита.

Через час в полицию пришла 28-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего сына и показала его фотографию. Им оказался тот самый мальчик, обнаруженный нарядом ППС. Со слов матери, она отлучилась из дома буквально на 10 минут, а когда вернулась, то не обнаружила своего сына. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, и она обратилась в полицию. С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу о недопустимости оставления детей без присмотра.



