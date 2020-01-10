Общество

В Краснооктябрьском районе Волгограда УК лишили 165 многоквартирных домов

Общество 10.01.2020 14:09
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10.01.2020 14:09


Госжилнадзор принял решение исключить из реестра лицензий сведений об управлении всеми многоквартирными домами ООО "УЖФ КОР", сообщает ИА "Высота 102". По информации Госжилнадзора, поводом для принятия указанного решения послужила деятельность самой организации, которая, как указано в сообщении, не редко допускала грубые нарушения лицензионных требований. Отмечается, что будучи подвергнутой административной ответственности за ранее допущенные грубые нарушения лицензионных требований, УК продолжала игнорировать исполнение лежащих на ней обязанностей.
ООО "УЖФ КОР" уже много лет управляет многоквартирными домами, расположенными на территории Краснооктябрьского района. На сайте управляющей компании указаны сведения о 165 многоквартирных домах.
Администрации Краснооктябрьского района в ближайшее время предстоит созвать общее собрание собственников помещений многоквартирных домов. В случае, если такое собрание не состоится либо решение на нем не будет принято собственниками, а также если принятое решение не будет реализовано, администрация обязана организовать и в месячный срок провести открытый конкурс по отбору новой УК.
В Госжилнадзоре пояснили, что на органы местного самоуправления возложена обязанность своим распорядительным документом определить управляющую организацию в том случае, если проведение собрания и открытых конкурсов не приведут к реализации новых способов управления домами. Данные меры органам местного самоуправления надлежит применять до тех пор, пока выбранный собственниками способ не будет реализован, либо пока у управляющей организации, отобранной по результатам конкурсных процедура не возникнут обязательства по управлению соответствующими многоквартирными домами.
Напомним, о непростой ситуации на рынке управления многоквартирными домами на примере Краснооктябрьского района Волгограда "Высота 102" рассказывала летом текущего года в спецрепортаже "«Передел или беспредел?»: в Волгограде УК ведут борьбу за кошельки горожан".

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