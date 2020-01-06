



Несколько часов остается до одного из главных православных праздников. В Волгограде Божественная литургия в честь Рождества начнется 7 января в 00:00 часов в Казанском кафедральном соборе, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Волгоградской епархии. По случаю праздника Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор обратился к верующим с посланием, в котором пожелал, чтобы Божественное благословение, милость и мир младенца Христа всегда пребывали с каждым. «Спаситель показал нам невообразимое величие и достоинство нашего естества…Это значит, что, если только мы захотим приобщиться Божеству, захотим стать едиными с Богом, нам не надо искать чудес, нам нужно просто стать человеком в истинном смысле этого слова, человеком «в меру полного возраста Христова», - говорится в послании митрополита Феодора.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем Рождественском послании призвал верующих подумать не уподобляются ли они Ироду.

«Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя», - отметил Патриарх.

