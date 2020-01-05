Общество

Волгоградцам показали фрагмент «Рождественского пламени»

Общество 05.01.2020 20:11
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05.01.2020 20:11


Сегодня в рамках молодежного фестиваля «Топим лед» волгоградцам показали фрагмент анонсированного  светового шоу «Рождественское пламя». Как сообщает ИА «Высота 102», зрителям, которые пришли к музею «Россия – моя история», представили пятиминутное выступление двух артистов с лазерными мечами. «Жаль, что мало», - говорили горожане, которые хотели продолжения. 
Продолжение следует 7 января – именно тогда состоится фестиваль огня и света. Гости увидят незабываемое огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу, которое будет проходить под музыкальное сопровождение. Участниками фестиваля станут команды пиротехников из нескольких городов России. Шоу начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Гостей ждут на площадке возле интерактивного музея «Россия – моя история».

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