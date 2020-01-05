Волгоградцам показали фрагмент «Рождественского пламени»

Общество 05.01.2020 20:11
0
05.01.2020 20:11
Сегодня в рамках молодежного фестиваля «Топим лед» волгоградцам показали фрагмент анонсированного светового шоу «Рождественское пламя». Как сообщает ИА «Высота 102», зрителям, которые пришли к музею «Россия – моя история», представили пятиминутное выступление двух артистов с лазерными мечами. «Жаль, что мало», - говорили горожане, которые хотели продолжения.
Продолжение следует 7 января – именно тогда состоится фестиваль огня и света. Гости увидят незабываемое огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу, которое будет проходить под музыкальное сопровождение. Участниками фестиваля станут команды пиротехников из нескольких городов России. Шоу начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Гостей ждут на площадке возле интерактивного музея «Россия – моя история».
Реклама
За чаем не скучаем: губернатор культурно провел вечер с дамой и главой Волгограда05.01.2020 19:08
Десантники Волгоградской области отмечают юбилей со дня образования соединения05.01.2020 17:49
Почти поровну: в Волгоградском перинатальном центре №2 в новом году родились 39 малышей05.01.2020 16:51
Потери 2019 года: с кем волгоградцы простились навсегда05.01.2020 13:18
В Волгограде «растопят лед» световым шоу05.01.2020 10:44
Кучеряво живет: умиравший от голода бездомыш превратился в семье волгоградцев в красавца05.01.2020 09:26
В Волгограде недосчитались звезды04.01.2020 18:04
«Это очень хорошо!»: волгоградский губернатор пришел в сельский бассейн04.01.2020 13:35
В Волжском в январе помыли дороги04.01.2020 12:24
В новом году на катке в центре Волгограда побывали свыше 6 тысяч посетителей04.01.2020 11:18
В Волгоградской области в 2020 году продолжится реорганизация бюджетных учреждений04.01.2020 09:12
«Веселимся, как умеем»: у главной елки Волгограда продолжаются новогодние вечеринки03.01.2020 21:02
В Волгограде для коммунальщиков сухое дерево стало «золотым»03.01.2020 14:44
Волгоградские зоозащитники готовятся спасать брошенных живых символов нового года03.01.2020 13:26
Клоун-пати и «Деревня дураков»: в центре Волгограда обещают шумную вечеринку03.01.2020 10:17
Реклама