Волгоградцам показали фрагмент «Рождественского пламени»





Сегодня в рамках молодежного фестиваля «Топим лед» волгоградцам показали фрагмент анонсированного светового шоу «Рождественское пламя». Как сообщает ИА «Высота 102», зрителям, которые пришли к музею «Россия – моя история», представили пятиминутное выступление двух артистов с лазерными мечами. «Жаль, что мало», - говорили горожане, которые хотели продолжения.

Продолжение следует 7 января – именно тогда состоится фестиваль огня и света. Гости увидят незабываемое огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу, которое будет проходить под музыкальное сопровождение. Участниками фестиваля станут команды пиротехников из нескольких городов России. Шоу начнется в 17:00 и продлится до 20:00. Гостей ждут на площадке возле интерактивного музея «Россия – моя история».



