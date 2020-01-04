В центре Волгограда «неуступчивая» дама устроила ДТП: пострадали мужчина и ребенок

Происшествия 04.01.2020 18:44
0
04.01.2020 18:44
Два легковых автомобиля столкнулись сегодня вечером в Центральном районе Волгограда, пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло в 17:30 у остановки ЦПКиО.
По предварительной информации, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Renault Kaptur», при повороте не предоставила преимущество движения водителю «ВАЗ-2115», совершив столкновение. В результате пострадал водитель отечественной легковушки – у него переломы руки и ноги, а также его пассажир – мальчик 2006 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде в огне погибли двое мужчин04.01.2020 19:33
Происшествия 04.01.2020 19:33
В Волгоградской области задержали подозреваемых в убийстве двух косуль04.01.2020 13:58
Происшествия 04.01.2020 13:58
В Волгограде женщина-водитель пошла на таран маршрутки, есть пострадавшие04.01.2020 09:27
Происшествия 04.01.2020 09:27
3 Обсудить
В Волгограде раскрыли совершенное в новогоднюю ночь убийство03.01.2020 17:13
Происшествия 03.01.2020 17:13
В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителю03.01.2020 11:08
Происшествия 03.01.2020 11:08
2 Обсудить
Под Волгоградом неоправданный риск дамы за рулем «Opel» привел к ДТП, есть пострадавшие03.01.2020 09:55
Происшествия 03.01.2020 09:55
В Волгограде из-за больного пассажира экстренно приземлился самолет «Баку – Шереметьево»03.01.2020 09:31
Происшествия 03.01.2020 09:31
В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобуса02.01.2020 17:29
Происшествия 02.01.2020 17:29
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщиной02.01.2020 10:12
Происшествия 02.01.2020 10:12
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТП02.01.2020 09:39
Происшествия 02.01.2020 09:39
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)01.01.2020 20:51
Происшествия 01.01.2020 20:51
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешехода01.01.2020 10:17
Происшествия 01.01.2020 10:17
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкой01.01.2020 10:02
Происшествия 01.01.2020 10:02
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газом31.12.2019 20:44
Происшествия 31.12.2019 20:44
Молодой парень в Волгоградской области погиб на трассе31.12.2019 09:53
Происшествия 31.12.2019 09:53
Реклама