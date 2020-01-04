В центре Волгограда «неуступчивая» дама устроила ДТП: пострадали мужчина и ребенок





Два легковых автомобиля столкнулись сегодня вечером в Центральном районе Волгограда, пострадали два человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло в 17:30 у остановки ЦПКиО.





По предварительной информации, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Renault Kaptur», при повороте не предоставила преимущество движения водителю «ВАЗ-2115», совершив столкновение. В результате пострадал водитель отечественной легковушки – у него переломы руки и ноги, а также его пассажир – мальчик 2006 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области