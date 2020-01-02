Общество

Губернатор Волгоградской области не с пустыми руками заехал на Чапурниковский пост ДПС

Общество 02.01.2020 15:24
5
02.01.2020 15:24


Сегодня губернатор вместе с руководителями силовых ведомств Волгоградской области побывал на Чапурниковском посту ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона,  компанию Андрею Бочарову в рабочей поездке составили начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, руководитель регионального управления ФСБ России Игорь Голдобин и начальник управления Росгвардии по региону Юрий Тупиков. Вместе они проинспектировали условия несения службы на посту и пообщались с личным составом сводного отряда.

Андрей Бочаров и руководители правоохранительных органов поблагодарили бойцов за службу, поздравили с Новым годом. За заслуги в поддержании законности, высокие результаты в работе сотрудникам вручили благодарности губернатора.
Стационарный пост ДПС «Чапурниковский» расположен на трассе «Волгоград - Элиста». Это южные ворота региона, через которые ежесуточно проходят свыше 300 единиц грузового, легкого и пассажирского автотранспорта, досматривается более 600 человек. 
Пост и пункт временной дислокации оснащены радиостанциями, металлодетекторами, системами видеонаблюдения и поиска, компьютерами, приборами обнаружения взрывчатых веществ, рентгено-телевизионными системами досмотра багажа, кабиной-сканером. Для личного состава предусмотрены жилые модули. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Общество
01.01.2020 17:33
Общество 01.01.2020 17:33
5 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2020 13:21
Общество 01.01.2020 13:21
1 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2020 11:03
Общество 01.01.2020 11:03
Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2020 10:46
Общество 01.01.2020 10:46
2 Обсудить

0
Далее
Общество
01.01.2020 09:12
Общество 01.01.2020 09:12
0 Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2019 13:29
Общество 31.12.2019 13:29
1 Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2019 11:58
Общество 31.12.2019 11:58
Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2019 11:54
Общество 31.12.2019 11:54
Обсудить

0
Далее
Общество
31.12.2019 08:47
Общество 31.12.2019 08:47
1 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2019 15:36
Общество 30.12.2019 15:36
1 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2019 14:10
Общество 30.12.2019 14:10
Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2019 12:48
Общество 30.12.2019 12:48
Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2019 12:40
Общество 30.12.2019 12:40
7 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2019 11:07
Общество 30.12.2019 11:07
3 Обсудить

0
Далее
Общество
30.12.2019 08:34
Общество 30.12.2019 08:34
1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:22
Готовьте ваши денежки: у жителей Волгоградской области возьмут больше, чем добавятСмотреть фотографии
17:29
В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:24
Губернатор Волгоградской области не с пустыми руками заехал на Чапурниковский пост ДПССмотреть фотографии
11:04
У главной елки Волгограда стартует ежедневный показ интерактивных спектаклейСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщинойСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТПСмотреть фотографии
08:40
Дайджест главных событий в Волгоградской области 2019 годаСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Дед Мороз и «алкоголики»: у главной елки Волжского зрители подрались с аниматорамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области фотовидеофиксацию нарушений ПДД отдадут в концессию Смотреть фотографии
14:03
Первый день нового года губернатор Волгоградской области по традиции начал с поездки в медучреждениеСмотреть фотографии
13:21
Что было в Старом, что будет в Новом: волгоградцы о свершениях и ожиданияхСмотреть фотографии
11:03
Военная полиция патрулирует особые места в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде 12 тысяч человек встретили Новый год на улице у елкиСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области женщина-водитель насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде пассажирский автобус поехал на «красный» и столкнулся с легковушкойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:12
Модным цветом 2020 стал классический синийСмотреть фотографииCмотреть видео
20:44
В Волгограде за пять часов до Нового года семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
18:07
Дело - не труба: глава Волгограда провожает старый год на оптимизме Смотреть фотографииCмотреть видео
15:41
«Они как и люди, боятся одиночества и предательства»: волгоградская семья создала дома рай для крысСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Десять человек обвиняются в инсценировках ДТП в Волгограде, Москве и ПодмосковьеСмотреть фотографии
13:29
Владимир Путин в канун Нового года отметил заслуги двоих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:44
Губернатор Волгоградской области посекретничал с силовиками перед встречей Нового годаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Нарядить елку по-заморски приглашает детей «Старая Сарепта» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Накануне Нового года в Волгоградской области спасатели и полицейские усилили бдительностьСмотреть фотографии
09:53
Молодой парень в Волгоградской области погиб на трассеСмотреть фотографии
09:47
В Волгоградской области виновник ДТП скрылся с места аварииСмотреть фотографии
08:47
Фотофакт-2019: каким запомнился Волгоград в Год СвиньиСмотреть фотографии
20:10
«Я бомж»: в Волгоградской области чиновники показали сироте будущую квартиру и решили ее отобратьСмотреть фотографии
16:45
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 