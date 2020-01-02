Губернатор Волгоградской области не с пустыми руками заехал на Чапурниковский пост ДПС





Сегодня губернатор вместе с руководителями силовых ведомств Волгоградской области побывал на Чапурниковском посту ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, компанию Андрею Бочарову в рабочей поездке составили начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко, руководитель регионального управления ФСБ России Игорь Голдобин и начальник управления Росгвардии по региону Юрий Тупиков. Вместе они проинспектировали условия несения службы на посту и пообщались с личным составом сводного отряда.





Андрей Бочаров и руководители правоохранительных органов поблагодарили бойцов за службу, поздравили с Новым годом. За заслуги в поддержании законности, высокие результаты в работе сотрудникам вручили благодарности губернатора.

Стационарный пост ДПС «Чапурниковский» расположен на трассе «Волгоград - Элиста». Это южные ворота региона, через которые ежесуточно проходят свыше 300 единиц грузового, легкого и пассажирского автотранспорта, досматривается более 600 человек.

Пост и пункт временной дислокации оснащены радиостанциями, металлодетекторами, системами видеонаблюдения и поиска, компьютерами, приборами обнаружения взрывчатых веществ, рентгено-телевизионными системами досмотра багажа, кабиной-сканером. Для личного состава предусмотрены жилые модули.



