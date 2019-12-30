



Сегодня в Волгограде отдадут память жертвам теракта, который произошел 30 декабря 2013 года в троллейбусе №15а. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие пройдет около памятного знака, установленного на месте трагедии. Ровно шесть лет назад в 8 часов 36 минут террорист-смертник Сулейман Магомедов привел в действие взрывное устройство, когда троллейбус начал движение от остановки "Качинское училище". Погибли 16 человек, ранения получили 25 человек, в том числе 3-месячная Вика Толкунова, которая оказалась в троллейбусе вместе с мамой и бабушкой. Женщины погибли, ребенка спасали в Москве. Через некоторое время после трагедии дедушка Вики 62-летний Виктор Шишков попытался покончить с собой, но был спасен.

Накануне, напомним, в Волгограде прошли памятные мероприятия около железнодорожного вокзала, где 29 декабря 2013 года также произошел теракт. Террорист-смертник Аскер Самедов подорвал себя в здании вокзала около рамок металлодетектора. Тогда погибли 18 человек, в том числе двое детей, 45 человек были ранены. И Аскер Самедов, и Сулейман Магомедов были членами так называемой буйнакской террористической группировки.

Фото из архива ИА "Высота 102".



