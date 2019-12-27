Общество

На сквер у храма в центре Волгограда "подбросили" еще миллионов

Общество 27.12.2019 09:54
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27.12.2019 09:54


Новый контракт на 27,2 миллиона рублей получило АО "Приволжстрансстрой" на благоустройство сквера у храма Александра Невского в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, деньги выделяются на устройство наружных сетей водоснабжения, амфитеатр №1 и малые архитектурные формы. Срок сдачи объектов - до 1 октября 2020 года.
Напомним, что ранее также на бесконкурентной основе МБУ "Волгоградзеленхоз" заключил контракт с единственным поставщиком - АО "Приволжстрансстрой" - почти на 30 миллионов рублей. За эту сумму подрядчик до осени следующего года должен будет выполнить работу по обустройству пешеходного фонтана, покрытия и вертикальной планировки места будущего отдыха горожан. Этой же компании было доверено за миллион демонтировать наружное освещения и почти за 4,5 миллиона рублей - старые покрытия и поливочный водопровод.
Сейчас в сквере идут активные работы.

"Высота 102" уже сообщала, что по проекту территория рядом со строящимся собором Александра Невского, а это 1,7 гектара, должна измениться до неузнаваемости. Здесь проложат систему автоматического полива, вымостят дорожки, установят новые скамейки и урны, поставят новые линии освещения, высадят газон и новые деревья-крупномеры, декоративные кустарники, разобьют цветники и клумбы. 

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