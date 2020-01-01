Общество

Что было в Старом, что будет в Новом: волгоградцы о свершениях и ожиданиях

Общество 01.01.2020 13:21
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01.01.2020 13:21


Анна Писемская, заместитель губернатора Волгоградской области:
- Мой 2019 год был насыщен значимыми событиями как в работе, так и в семейной жизни. Самым важным в профессиональной деятельности стало вступление в новую должность - заместителя губернатора Волгоградской области. Для меня это огромная ответственность и проверка сил, новые вызовы и интересные задачи. В этот период невозможно переоценить значимость поддержки семьи, друзей и коллег – всех, кто помогает делом или искренним словом, своими улыбками, крепкими объятиями и даже школьными успехами. Дети в этом году радовали как оценками, так и достижениями в танцевальном спорте, развивая свое мастерство и успешно выступая на соревнованиях различного уровня. Самым ярким событием для нашей семьи стало рождение моей долгожданной племянницы. Благодаря исключительному профессионализму наших замечательных врачей, она встретит этот Новый год с нами, со своей семьей, и это настоящее чудо. Я желаю, чтобы 2020 год для каждого из нас был наполнен самым ценным – любовью и заботой близких, семейным теплом, личными и профессиональными достижениями!

Андрей Куприков, генеральный директор компании "Волгоградгражданпроект"
- Заканчивается ещё один непростой год, предвещающий эпоху больших перемен. Для меня лично это был год реализации нашего проекта реконструкции верхней террасы набережной и завершения работ по проектированию нового кукольного театра в здании кинотеатра "Победа", что на Краснознаменской. Очень надеемся, что в наступающем году проект будет реализован и волгоградцы получат свой, настоящий, современный кукольный театр. 
А ещё, я наконец-то достроил свой дом и с семьей переехал в него, стал сельским жителем, чем очень горжусь и жалею только об одном, что не смог этого сделать раньше.

Сергей Горняков, член Совета Федерации РФ от Волгоградской области.
- Для меня 2019-ый ассоциируется как минимум с тремя важными событиями. В сентябре жители Урюпинского избирательного округа во второй раз доверили мне представлять их интересы в Волгоградской областной думе. Если сравнивать с прошлыми выборами 2014 года, то я улучшил свой результат – для меня это важно. Подтверждать вновь свою состоятельность всегда сложнее, чем в первый раз. Это касается и политики, и спорта, и любой другой сферы деятельности. 
Нельзя быть болтунишкой – нужно взвешивать каждое слово, говорить ровно столько, сколько сможешь сделать. Этим принципом руководствуюсь в жизни и работе. Вот когда на встречах с жителями округа говорили о планах строительства новой дороги между Урюпинском и Алексеевкой, я видел в глазах людей сомнение. И я их понимаю – об этом проекте говорили очень давно, местные жители ждали этого десятилетия. Поэтому особенно ценно осознавать, что обещание, которое дала власть, выполнено. 18 километров асфальтового полотна построены – путь между райцентрами сократился на несколько десятков километров.
И третье важное событие – избрание в Совет Федерации от Волгоградской облдумы. Когда депутаты проголосовали за мое назначение, я тогда сказал, и сейчас повторю: спасибо жителям Урюпинского округа, губернатору Волгоградской области и депутатам облдумы за оказанное доверие.

Андрей Гимбатов, первый заместитель председателя Волгоградской городской думы, депутат по Советскому избирательному округу:
- В 2019 году наша команда провела сложнейшую избирательную кампанию, которая помогла детальнее вникнуть в проблемы города и сделать все возможное для их решения. Мы получили огромный опыт, знания и силу, которая выражается, в том числе, и в поддержке жителей.
К числу реализованных добрых дел, результатами которых будут пользоваться наши дети, внуки и даже правнуки, можно отнести благоустроенный сквер памяти на месте разрушенного взрывом газа дома на проспекте Университетском. Рядом появилась ультрасовременная спортивная площадка. Благоустроены территории также напротив Центра культуры и отдыха Советского района (бывшего ДК Петрова), возле больницы №7 и школы №54. Проведен долгожданный ремонт дворов по улице Казахской.
И все вышеперечисленное - лишь малая толика того, что нам предстоит ещё сделать. Новое десятилетие готовит для нас много иных, более сложных и задач, которые нам предстоит решить для дальнейшего динамичного развития нашего любимого города и региона!

Ирина Шарипова, руководитель регионального исполкома ОНФ в Волгоградской области.
- В уходящем году главным событием для меня, конечно же, стало событие в профессиональной деятельности - приглашение возглавить региональный исполком ОНФ в Волгоградской области. Я фактически вернулась в свою родную организацию, к созданию которой одна из немногих имела отношение еще в 2013 году. А одним из значимых и позитивных событий для меня и моей семьи в 2019 году стало получение моей дочерью паспорта гражданки РФ - первого в ее жизни официального документа. К тому же, она определилась со свой будущей профессией. Я вижу, как она растет, как развивается и очень ей горжусь.
Что касается наступающего нового года, то главное, чего мне хотелось бы, это чтобы он прошел без потерь, чтобы все мои родные и близкие были здоровы. Желаю здоровья всем, как бы банально это не звучало, счастья - оно для каждого свое, любви, которая бывает разной, а также в целом благополучия в каждом доме.

Заместитель председателя Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников, депутат по Красноармейскому избирательному округу.
- Как для любого политика, выборы для меня  -  одно из важнейших событий года. Этой осенью я одержал победу  - причем оказался одним из немногих кандидатов, которые выиграли в реальной конкурентной борьбе.  Показательно и то, что при утверждении новой структуры регпарламента мне доверили пост заместителя председателя – это новое и ответственное для меня направление. Я благодарен избирателям и коллегам за оказанное доверие. Из позитивных новостей в моем Красноармейском районе могу назвать ремонт дорог и модернизацию системы уличного освещения. Конечно, хочется, чтобы темпы развития самого южного района города были выше – буду прикладывать для этого все усилия. 
Горько, что 2019 год обернулся для меня потерями друзей. Следующий год високосный – он считает своенравным и сложным. Главное, чтобы не случалось самого страшного. С трудностями в профессиональной сфере, общественной работе – я уверен, справимся. 

 
Михаил Таранцов, доктор исторических наук, депутат Волгоградской облдумы V созыва (2014-2019 гг.)
- Главным политическим событием уходящего года я считаю выборы губернатора и депутатов областной думы. Да, изменений не произошло. И это минус. Но радует то, что уходящий политический год открыл очень много новых людей – молодых, пожилых, кто хочет перемен в своем регионе, в своем городе. Кто считает, что власть должна хотя бы прислушиваться к людям, что так дальше не должно продолжаться. И это плюс. Да, пока таких людей не так много. Но надеюсь, что в будущем году таких патриотов своей малой родины, людей неравнодушных будет больше. И я бы назвал это надеждой будущего года. 
Из того, что удалось добиться в 2019 году, считаю важными изменения в социальном кодексе, с которым мы боролись со дня его принятия в 2016 году. В этом году удалось добиться введения льготного проездного хотя бы на полгода для всех категорий граждан. И это – не подарок власти. Это результат нашей борьбы. Главное – нельзя опускать руки, пусть сегодня, завтра нет результата, но надо быть настойчивыми и последовательными – и все получится. 

Светлана Вишнякова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики гимнастики ВГАФК: 
- 2019 год был успешным для меня в профессиональном плане. Студенческая команда «Хорик-данс» - первые мастера спорта по эстетической гимнастике в Волгоградской области с отличием закончили магистратуру под моим руководством. Команда «Хорик-данс» в категории 10-12 лет  и команда «Фортуна» 12-14 лет успешно показали себя на международных соревнованиях в эстонском Таллине, заняв первое и третье место. Надеюсь, что Новый год будет ещё более успешным и принесёт много достижений во всех сферах жизни!
Владимир Лобойко, президент Волгоградской межрегиональной экологической академии, завкафедрой  Волгоградского государственного аграрного университета, доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог РФ:
- В уходящем году мы с моими коллегами издали книгу «Малые реки Волгоградской области». Но это только начало – мы планируем подготовить целый многотомник. В будущем году, надеемся, выйдет книга «Водохранилища, пруды и озера Волгоградской области», «Подземные воды и родники», а серия должна завершиться итоговой большой работой – «Водные ресурсы Волгоградской области». Задел уже положен  в этом году. 
В 2019 году Волгоградский государственный аграрный университет отметил свое 75-летие. Мы радуемся за успехи нашего вуза и надеемся на его дальнейшее развитие.  
 
Татьяна Минина, директор ГДЮЦ Волгограда, депутат городской думы.
- 2019 год принес много важных побед воспитанникам детско-юношеского центра Волгограда – и в спорте, и в творчестве, и в науке. Сразу три коллектива ГДЮЦа стали лауреатами премии Волгоградской городской думы. Наши ребята поставили невероятно красивый спектакль «Поцелуй принцесс», который показали детям Волгограда.
Как депутат отмечу, что в этом году были приняты важные решения о расширении мер социальной поддержки в сфере материнства и детства.  
Большое счастье, что все мои близкие здоровы и находятся рядом со мной. Главная ценность жизни – это любовь, она движет миром и воодушевляет на добрые дела. Важно беречь это чувство и с ним идти по жизни. 

Константин Глушенок, член штаба реготделения ОНФ: 
- Для меня этот годы был непростым, потому что он был непрост и для нашего региона. В том плане, что достаточно большое количество проблем и болевых точек. Мы изо всех сил пытались развязать эти проблемы, воздействовать положительным образом на болевые точки. Я считаю, что некоторая положительная динамика есть и на следующий год мы продолжим нашу деятельность. Посадим больше деревьев, уберем больше незаконных свалок, сделаем все для того, чтобы жителям нашего великого города жилось лучше и спокойнее.


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