Общество

На севере Волгоградской области жители пострадали из-за финансовых споров коммунальщиков с газовиками

Общество 22.12.2019 08:40
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22.12.2019 08:40


Жирновский райсуд признал незаконными действия ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» по отказу возобновить поставку голубого топлива. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда. Документ не вступил в силу и может быть обжалован. Суд обязал дочернее предприятие «Газпрома» незамедлительно восстановить подачу энергоресурса на котельные. Также  ООО «Тепло Поволжья» (компания-концессионер), МУП «Жирновское городское хозяйство» должны  возобновить подачу тепловой энергии жителям «в объемах, достаточных для обеспечения жилищного фонда и социальных объектов».
С иском в защиту местных жителей выступил прокурор Жирновского района. Надзорный орган провел проверку и установил,  что «Газпром межрегионгаз Волгоград» отказывает в поставке газа на котельные в связи с наличием у коммунальных предприятий долгов. Коммерческая структура задолжала газовикам свыше 40 млн рублей, муниципальное предприятие – еще свыше 8 млн.
«Согласно письму «Тепло Поволжья», "Газпром межрегионгаз Волгоград" уклоняется от поставки газа по заявке», - говорится в материалах прокурорской проверки. Речь идет о нескольких котельных, которые обеспечивают теплом 106 многоквартирных домов, несколько школ, учреждение культуры, детские сады и больницу и администрацию сельского поселения.
Местные власти в момент проведения проверки оповестили прокуратуру о том, что в результате уклонения ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» от поставки газа данные социальные объекты не отапливались.
Прокуратура пришла к выводу, что законные права жителей района оказались ущемлены. К слову, добропорядочных плательщиков в муниципальном образовании большинство. Среди абонентов ООО «Тепло Поволжья» таковых 71%, у МУП «ГОРХОЗ» - 86%.
Представитель «Газпром межрегионгаз Волгоград»  с исковыми требованиями прокурора не согласился. Ответчик пояснил, что компания регулярно через арбитражный суд взыскивает с должников неплатежи, однако деньги все равно не перечисляются. «Постоянные неплатежи за поставляемый газ являются основной причиной острого дефицита газа», - пояснили  суду представители ресурсоснабжающей организации.  Юристы «Газпром межрегионгаз Волгоград» предоставили документы о пуске газа на котельные района и потребовали вотказать в удовлетворении требований прокурора.
Однако поставку ресурса газовики возобновили не по собственному решению, а в связи с принятием судом обеспечительных мер. Поэтому суд «жест доброй воли» газовиков отказался принимать во внимание.
Согласно данным с сайта арбитражного суда Волгоградской области, за 2019 год дочернее предприятие «Газпрома» взыскало с «Тепло Поволжья» свыше 60 млн рублей долгов за поставку газа. За последние полтора месяца  подано еще два аналогичных заявления на сумму 2,3 млн рублей. По сведениям информагентства, в настоящее время стороны ведут переговоры о реструктуризации задолженности. Пока к консенсусу организации не пришли – предлагаемые концессионером сроки погашения долгов газовиков могут не устраивать. В настоящее время арбитражный суд Саратовской области рассматривает поступившее заявление о признании ООО «Тепло Поволжья» банкротом. 
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» обрисовал свое видение ситуации. Олег Гаранин настаивает на том, что ограничений поставки газа «не было и нет». «Поставка газа осуществляется на условиях договорных обязательств и в четком соблюдении постановления Правительства РФ. Говоря проще: сколько нам заплатили – столько мы и дали. И не прочь поставить газ даже в больших объемах, но на условиях, определенных заключенным договором», - пояснил гендиректор ресурсоснабжающей организации.

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