Волгоградский облизбирком проверил себя по заданию ЦИК

Общество 20.12.2019 09:47
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20.12.2019 09:47
Волгоградский облизбирком провел проверку однократности получения избирателями бюллетеней для голосования на выборах 8 сентября 2019 года и не нашел нарушений. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии, такое задание дал ЦИК 22 htubjyfv и поручил отчитаться до 20 декабря. В избиркоме пояснили, что на региональных выборах в единый день голосования жители Волгоградской области могли воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и выбрать удобный для себя участок для голосования, написав заявление в ТИК, УИК, МФЦ или подав его через портал Госуслуг. В случае? если гражданин в день голосования не проголосовал на избирательном участке, указанном в заявлении, то за ним сохраняется право сделать это на своем участке по
месту регистрации. При этом УИК информирует избирателя о недопустимости двойного голосования и предупреждает об административной ответственности за получение избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного
раза.
По итогам проверки, проведенной с изучением избирательной документации, установлено, что на прошедших выборах 34 избирателя оформили заявления о голосовании по месту нахождения, но проголосовали на своем участке по месту регистрации. Факты двойного голосования отсутствуют, сделали вывод в облизбиркоме.
Напомним, волгоградскому облизбиркому ЦИК РФ поручил проверить следующие избирательные участки по выдаче бюллетеней на выборах губернатора и депутатов облдумы: 216, 454, 613, 615, 617, 629, 632, 633, 639, 810, 811, 823, 839, 1100, 1109, 1114, 1121, 1125, 1130, 1139, 1141, 1157, 1158, 1163, 1170, 1171, 1173, 1180, 1182, 1184, 1186, 1189, 1192, 1194, 1211, 1401, 2404, 2411, 2412, 2421, 2514, 2803, 3509, 3625, 3702, 3708, 3728, 4019, 4114, 4424. Эти участки относятся к ТИК Дзержинского, Красноармейского, Советского районов Волгограда, Волжского, Быковского, Городищенского, Дубовского, Ленинского, Михайловского, Новоаннинского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Фроловского районов, а также Урюпинска, Михайловки и Фролово.
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