



Волгоградский облизбирком провел проверку однократности получения избирателями бюллетеней для голосования на выборах 8 сентября 2019 года и не нашел нарушений. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии, такое задание дал ЦИК 22 htubjyfv и поручил отчитаться до 20 декабря. В избиркоме пояснили, что на региональных выборах в единый день голосования жители Волгоградской области могли воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и выбрать удобный для себя участок для голосования, написав заявление в ТИК, УИК, МФЦ или подав его через портал Госуслуг. В случае? если гражданин в день голосования не проголосовал на избирательном участке, указанном в заявлении, то за ним сохраняется право сделать это на своем участке по

месту регистрации. При этом УИК информирует избирателя о недопустимости двойного голосования и предупреждает об административной ответственности за получение избирательного бюллетеня с целью проголосовать более одного

раза.

По итогам проверки, проведенной с изучением избирательной документации, установлено, что на прошедших выборах 34 избирателя оформили заявления о голосовании по месту нахождения, но проголосовали на своем участке по месту регистрации. Факты двойного голосования отсутствуют, сделали вывод в облизбиркоме.