Под Волгоградом водитель врезался в стоявший грузовик

Происшествия 17.12.2019 12:47
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17.12.2019 12:47
О ДТП, произошедшем сегодня на дороге за рабочим поселком Городище, ИА «Высота 102» сообщили очевидцы. С их слов, водитель за рулем легковушки не заметил стоявшую «Газель» и врезался в грузовик на полной скорости. «Скорая помощь» увезла автомобилиста в медучреждение. Подробности уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.
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