В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучреждения

Евгений Коваленко, главный врач ГБУК «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации», скоропостижно ушел из жизни. Как стало известно ИА «Высота 102», предварительная причина смерти 41-летнего медика – инфаркт. Пока дата похорон руководителя медучреждения не определена.

Евгений Коваленко был назначен на эту должность в начале этого года. В областном клиническом центре реабилитации оказывают медицинскую помощь спортсменам, также проводят комплекс восстановительных мероприятий для детей-инвалидов.

Коллектив этого медицинского учреждения выразил соболезнование родным и близким покойного. "Мы потеряли единомышленника, соратника и истинного друга. За год его трудовой деятельности в нашем коллективе произошли значительные положительные изменения. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Евгений Витальевич пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением", - говорится в официальном сообщении ГБУЗ "ВОКЦМР".

Прощание с Евгением Коваленко пройдет 17 декабря в 12:30 по адресу: ул. им. Землячки, 74, стр. 15, РП "Память".



