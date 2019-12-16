В Волгограде скоропостижно скончался главный врач медучреждения

Общество 16.12.2019 10:46
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16.12.2019 10:46
Евгений Коваленко, главный врач ГБУК «Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации», скоропостижно ушел из жизни. Как стало известно ИА «Высота 102», предварительная причина смерти 41-летнего медика – инфаркт. Пока дата похорон руководителя медучреждения не определена.
Евгений Коваленко был назначен на эту должность в начале этого года. В областном клиническом центре реабилитации оказывают медицинскую помощь спортсменам, также проводят комплекс восстановительных мероприятий для детей-инвалидов.
Коллектив этого медицинского учреждения выразил соболезнование родным и близким покойного. "Мы потеряли единомышленника, соратника и истинного друга. За год его трудовой деятельности в нашем коллективе произошли значительные положительные изменения. Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Евгений Витальевич пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением", - говорится в официальном сообщении ГБУЗ "ВОКЦМР".
Прощание с Евгением Коваленко пройдет 17 декабря в 12:30 по адресу: ул. им. Землячки, 74, стр. 15, РП "Память".
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