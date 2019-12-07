С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»

Общество 07.12.2019 10:58
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07.12.2019 10:58
Понедельник, 2 декабря, не предвещал никаких природных катаклизмов. Казалось, в Волгограде наступила располагающая к прогулкам, комфортная европейская зима – с легким морозом, сухими тротуарами и ясным небом. А через день на город обрушился первый снегопад. Запечатленный фотокорреспондентом ИА «Высота 102» момент можно назвать так: «А через сутки была зима».
Внутри строящегося собора Александра Невского, тем временем, вовсю кипит работа по росписи верхней части алтаря. Иконописцы трудятся над образом Божией Матери Оранта. До конца уходящего года намечена установка главного купола храма, после этого начнется роспись всех внутренних помещений - это около 6 тысяч квадратных метров. Также специалисты приступят к работе над иконостасом, который будет белоснежным.
Форс-мажор на этой рабочей неделе спутал карты организаторам установки отреставрированного бронекатера на Центральной набережной Волгограда. Участник страшных сражений по время Великой Отечественной войны, поднятый со дна Волги, привезли на новое место постоянной дислокации. Правда, быстро водрузить БК-31 на постамент не вышло: фура, перевозившая ценный груз, увязла в песке. Спасли ситуацию бравые трактористы и группа рабочих с лопатами в руках.
А вот заседание облдумы в этот четверг прошло без лишней суеты. За все полтора часа, которые депутаты провели в зале, произошел едва ли не единственный острый момент. Тема нехватки бюджетного финансирования на оказание бесплатной медицинской помощи задела за живое народных избранников. Нотку конструктивности в эмоциональную дискуссию внес экс-глава облздрава, а ныне ректор ВолГМУ Владимир Шкарин. Он убедил коллег в том, что год от года объем нехватки денег на эти цели планомерно снижается – позитивная динамика точно есть.
И снова все тот же храм в объективе нашего фотографа – только с высоты 16-метрового Сталинградского тополя. Легендарному дереву на Аллее Героев прописали омолаживающие процедуры - обрезку ветвей и формирование кроны. Почти 100-летний гигант, по заключению экспертов, чувствует себя неважно – требует бережного отношения и особого подхода.
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