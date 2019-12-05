Общество 05.12.2019 11:46
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05.12.2019 11:46
Почти 40 тысяч рублей неустойки и морального вреда выплатить пассажирке суд обязал авиакомпанию "Победа". Такое решение вынес Ворошиловский районный суд Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, билеты в «Победе» на рейс «Волгоград - Санкт- Петербург» приобрела женщина для себя, мужа и ребенка. С учетом обратной дороги предстоящая поездка обошлась семье в 42,3 тысячи рублей. Полет должен был состояться в июле текущего года. Однако в конце июня у девушки случились проблемы со здоровьем – ее госпитализировали в одну из больниц Москвы. После того, как семья попыталась сдать билеты, возникли проблемы с получением денег. Авиакомпанию доводы клиентки не убедили, в возврате платежа ей было отказано.
Уже в процессе судебной тяжбы по иску женщины «Победа» перевела на ее счет практически полную стоимость билетов – 41,5 тысячи рублей. Но суд встал на сторону заявительницы, которой «Победа» теперь также должна компенсировать понесенные убытки и моральные переживания. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
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