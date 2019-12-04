



В Волгоградской области разыскивают пропавшего еще больше года назад 70-летнего жителя Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, Александр Вербенко 13 октября 2018 года с зятем поехали ловить рыбу на берег реки Хопер недалеко от хутора Остроухов Кумылженского района. Вечером того же дня родственник уснул в автомобиле, а мужчина продолжил рыбачить. Когда утром зять проснулся, то обнаружил, что Вербенко исчез. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого: на вид 65-70 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы седые, в теменной области залысина.

Особые приметы: на животе послеоперационный шрам вертикальный формы длинной примерно 20 см, на правом боку послеоперационный шрам длинной 5 см, на левом плече татуировка с изображением женщины.

В день исчезновения был одет: в утепленную куртку с рисунком под камуфляж коричневого цвета, сапоги с прорезиненной подошвой до колена, брюки серого цвета, а также куртку зеленого цвета, спортивные штаны темно синего цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о местонахождение Вербенко А.Н. или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-63)2-20-55 (Михайловский МрСО), 8(844-62)6-11-84 (дежурная часть Отделения МВД России по Кумылженскому району Волгоградской области) или «02».



