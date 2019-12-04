Расследования 04.12.2019 19:26
244 1
04.12.2019 19:26
В Волгоградской области разыскивают пропавшего еще больше года назад 70-летнего жителя Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, Александр Вербенко 13 октября 2018 года с зятем поехали ловить рыбу на берег реки Хопер недалеко от хутора Остроухов Кумылженского района. Вечером того же дня родственник уснул в автомобиле, а мужчина продолжил рыбачить. Когда утром зять проснулся, то обнаружил, что Вербенко исчез. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы разыскиваемого: на вид 65-70 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы седые, в теменной области залысина.
Особые приметы: на животе послеоперационный шрам вертикальный формы длинной примерно 20 см, на правом боку послеоперационный шрам длинной 5 см, на левом плече татуировка с изображением женщины.
В день исчезновения был одет: в утепленную куртку с рисунком под камуфляж коричневого цвета, сапоги с прорезиненной подошвой до колена, брюки серого цвета, а также куртку зеленого цвета, спортивные штаны темно синего цвета.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о местонахождение Вербенко А.Н. или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(844-63)2-20-55 (Михайловский МрСО), 8(844-62)6-11-84 (дежурная часть Отделения МВД России по Кумылженскому району Волгоградской области) или «02».
Реклама
Обвинила во всем тяжком: пожилая волгоградка подозревается в ложном доносе на зятя04.12.2019 17:59
Расследования 04.12.2019 17:59
457 7 Обсудить
В Волгоградской области главу стройфирмы отправили в колонию за неуплату почти 100 млн рублей налогов04.12.2019 11:21
Расследования 04.12.2019 11:21
1982 4 Обсудить
В Волгограде срочнику удалили селезенку после избиения сослуживцами04.12.2019 10:25
Расследования 04.12.2019 10:25
4330 18 Обсудить
В Волгоградской области прораба осудили за обман с трудоустройством рабочих в Южной Корее03.12.2019 15:57
Расследования 03.12.2019 15:57
1739 3 Обсудить
В Волгоградской области экс-начальника почтамта отдали под суд за хищение народных денег03.12.2019 13:06
Расследования 03.12.2019 13:06
1823 5 Обсудить
В Волгоградской области стажер "увела" со счета организации 1,7 млн рублей03.12.2019 12:18
Расследования 03.12.2019 12:18
2768 7 Обсудить
В Волгоградской области частного охранника осудили за распыление перцового баллончика03.12.2019 11:32
Расследования 03.12.2019 11:32
1041 3 Обсудить
В Волгограде следователи ФСБ вскрыли аферу с участием мертвеца и жителя Астраханской области02.12.2019 14:20
Расследования 02.12.2019 14:20
9217 5 Обсудить
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие земли01.12.2019 08:59
Расследования 01.12.2019 08:59
3460 4 Обсудить
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейского30.11.2019 15:31
Расследования 30.11.2019 15:31
8017 9 Обсудить
Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВД29.11.2019 13:30
Расследования 29.11.2019 13:30
12907 15 Обсудить
В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должников29.11.2019 12:20
Расследования 29.11.2019 12:20
23297 15 Обсудить
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное дело28.11.2019 11:44
Расследования 28.11.2019 11:44
2741 2 Обсудить
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подарка28.11.2019 11:25
Расследования 28.11.2019 11:25
2533 7 Обсудить
В Волгоградской области «покровителя» иностранцев осудят за взятку27.11.2019 13:13
Расследования 27.11.2019 13:13
1150 0 Обсудить
Реклама