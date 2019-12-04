«Хожу дома в зимних сапогах»: жители аварийного дома в Волгограде платят за ледяные батареи





8-10 градусов – такую бодрящую температуру показывает комнатный градусник у жительницы дома №8 по улице Саши Чекалина в Кировском районе Волгограда. Как рассказала ИА «Высота 102» Анна Рахманкулова, ее комната в общежитии – угловая, поэтому батарея у нее не еле теплая, как у соседей, а ледяная. Впрочем, у остальных жильцов теплее не на много – а ведь зима только началась. "Дома хожу в теплых сапогах - иначе нельзя. Холод невозможный", - объяснила женщина.

Этот дом аварийный, включен в программу переселения. Более того, торги по закупке нового жилья для обитателей этого ветхого строения и ряда других власти Волгограда уже объявили. Ожидается, что в ближайшее время будут приобретены квартиры в домах, которые достроят в 2020 году. Видимо, по этой причине помочь людям пережить последнюю в этом доме зиму коммунальщики не торопятся. «Я обращалась в УК, но сказали, что ничем помочь не могут. Ссылались почему-то на «Концессии теплоснабжения», - говорит Анна Рахманкулова.

Кто виноват – управляющая компания или компания-концессионер, жильцам дела нет, свои обязательства они выполняют. За коммунальные услуги Анна Александровна в прошлом месяце заплатила 2000 рублей.

Связаться с УК «Возрождение», которая обслуживает дышащий на ладан многоквартирный дом, у корреспондента ИА «Высота 102» не получилось – телефон организации не отвечает. Анна Рахманкулова готовит обращение в жилищную инспекцию Волгограда.

В настоящее время муниципалитет проводит торги по приобретению 33 однокомнатных квартир. На днях стало известно об объявлении еще 18 новых электронных аукционов по закупке около 200 квартир – однокомнатных и двухкомнатных – общей стоимостью 400 млн рублей. Администрация заранее бронирует жилье в новых домах, давая возможность компаниям их достроить для дальнейшего предоставления переселенцам. В Волгограде за 2019-2020 годы в рамках региональной программы расселению подлежит 21 дом. Собственникам квартир предлагают на выбор: получить денежную компенсацию или другую жилплощадь. Всего в регионе за три года должны расселить 318 домов. Объем выделенного финансирования – 1,5 млрд рублей.















