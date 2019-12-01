Общество 01.12.2019 13:15
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01.12.2019 13:15
Преподаватели и студенты Волгоградского государственного университета стали лауреатами премии Волгоградской области в сфере науки и техники в 2019 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, денежные премии, а также дипломы и нагрудные знаки победители конкурса из ВолГУ получат за разработку мультимедийного буклета «Добро пожаловать в Волгоград» на 9 языках - русском, английском, немецком, французском, китайском, арабском, фарси, японском и польском. Проект был реализован к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тогда сообщалось, что разработка волгоградских ученых пригодится иностранным болельщикам. Отмечалось, что для знакомства с достопримечательностями Волгограда достаточно навести камеру мобильного телефона на страницы из буклета: на экранах появится трехмерная модель объекта, привязанная к страницам печатного каталога. Для этого разработано специальное мобильное приложение.
Всего премии в сфере науки и техники в 2019 году получат 23 человека, которые отметились достижениями в разных отраслях экономики. Размер денежных поощрений составит от 20 до 200 тысяч рублей.
Фото с сайта ВолГУ
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