В Волгограде 30-летней ели не дали пасть жертвой коммунальной аварии





Во время устранения порыва на магистрали удалось уберечь от вырубки огромную голубую ель, оказавшуюся на месте коммунальной аварии в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, 30-летнее дерево высотой 12 метров могло пасть жертвой восстановительных работ, которые полным ходом шли в минувшую субботу. Для обеспечения фронта работ технология предусматривает демонтаж дерева - эта практика используется повсеместно во всем мире, уточнили в администрации. Однако по решению мэрии было разработано техническое решение с использованием спецтехники и системы растяжек, чтобы сохранить дерево. Ресурсоснабжающая компания подогнала автокран, который в течение нескольких часов придерживал ель за верхушку во время земляных и восстановительных работ. Дерево практически парило в воздухе до окончания работ, а потом вернулось обратно - в родную "лунку".



