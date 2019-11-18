В Волгограде 30-летней ели не дали пасть жертвой коммунальной аварии

Общество 18.11.2019 15:46
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18.11.2019 15:46
Во время устранения порыва на магистрали удалось уберечь от вырубки огромную голубую ель, оказавшуюся на месте коммунальной аварии в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, 30-летнее дерево высотой 12 метров могло пасть жертвой восстановительных работ, которые полным ходом шли в минувшую субботу. Для обеспечения фронта работ технология предусматривает демонтаж дерева - эта практика используется повсеместно во всем мире, уточнили в администрации. Однако по решению мэрии было разработано техническое решение с использованием спецтехники и системы растяжек, чтобы сохранить дерево. Ресурсоснабжающая компания подогнала автокран, который в течение нескольких часов придерживал ель за верхушку во время земляных и восстановительных работ. Дерево практически парило в воздухе до окончания работ, а потом вернулось обратно - в родную "лунку".
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