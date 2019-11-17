В Волгограде чиновники заказали охранников с оружием и дубинками





Около 7,4 миллиона рублей выделено из бюджета Волгограда на оказание услуг по вооруженной физической охране зданий и территорий органов местного самоуправления в следующем году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение об организации открытого конкурса размещено на сайте госзаказов. Чиновникам понадобились частные охранники для выполнения целого комплекса услуг – начиная от организации пропускного режима на объекте и заканчивая поисками и задержанием нарушителей, который могут проникнуть на этот объект. Еще одно требование к охранникам – физическая крепость сотрудников, которые должны иметь нарезное огнестрельное оружие, а также наручники и резиновые дубинки.

Средства пойдут на охрану семи районных администраций, кроме администрации Красноармейского района, а также мэрии и городской думы.



