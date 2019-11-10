Общество

Волгоградские росгвардейцы будут учиться на «человека-паука»

Общество 10.11.2019 20:34
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10.11.2019 20:34


В управлении Росгвардии по Волгоградской области обучат троих сотрудников умению держаться на отвесной стене. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, силовое ведомство объявило запрос котировок на обучение троих человек  по программе «Промышленный альпинист 5 разряда – высота 1 группа». Семьдесят два часа обучения обойдутся ведомству в 45 тысяч рублей, средства выделены из федерального бюджета. 

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