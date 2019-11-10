В Волгоградской области пожилой вкладчик финансового «мыльного пузыря» дважды потерял свои сбережения
Общество 10.11.2019 15:32
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10.11.2019 15:32
Вкладчик оскандалившегося кредитного потребительского кооператива «Волгоградский Фонд Сбережений» пытался вернуть свои деньги с помощью московских юристов и вновь «прогорел». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волжского городского суда, мужчина заплатил юридической фирме 117 тысяч рублей за то, чтобы профессиональные юристы помогли ему вернуть вложенные в кооператив сбережения – более 600 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, мужчина заключил с ООО ЮК «Буква закона» (г.Москва) договор об оказании юридических услуг, заплатив 27 тысяч рублей и комиссию за перевод денежных средств. Юристы, с которыми волжанин общался по телефону, обещали помочь, обосновывая не исполнение решения суда по делу КПК бездействием службы судебных приставов. В рамках исполнения вышеуказанного договора юристы составили четыре жалобы с идентичным по содержанию текстом. Позднее они позвонили клиенту, сообщив, что для полного и окончательного решения вопроса, скорейшего возвращения денежных средств от должника КПП «Волгоградский фонд сбережений» срочно требуется дополнительно оплатить 90 тысяч рублей. Мужчина перевел эту сумму и оплатил комиссию. Но в итоге волжанин фактически никакой юридической помощи не получил. Он направил в адрес ответчика две претензии о расторжении договора и возврате денежных средств, которые были оставлены без удовлетворения.
Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, давшие заключение по данному делу, пожилого мужчину поддержали. В суде установлено, что юридическая фирма по истечению года с момента заключения договора принятые на себя обязательства исполнила не в полном объеме, поэтому заявитель воспользовался своим правом и отказался от исполнения договора. Принято решение требования волжанина удовлетворить частично. А именно с вычетом 3 тысяч рублей, в которые суд оценил всю работу юристов. С учетом компенсации морального вреда и штрафов московские юристы должны заплатить пожилому волжанину более 140 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Напомним, о КПК «Волгоградский Фонд Сбережений» информагентство сообщало осенью 2017 года. Тогда в полицию поступило более 180 заявлений от обманутых вкладчиков этого КПК. Люди вкладывали свои кровные под 18-22% годового дохода. Но в августе 2016 года все офисы в Волгограде, Камышине, Волжском и Астрахани внезапно закрылись. 18 сентября 2017 года в отношении директора кооператива Натальи Савчук было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба оценивалась в 67 млн 799 тысяч рублей. В декабре 2018 года оскандалившийся КПК был ликвидирован по решению суда.
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