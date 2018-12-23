Суд ликвидировал оскандалившийся КПК «Волгоградский Фонд Сбережений»

Общество 23.12.2018 15:18
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23.12.2018 15:18
Судебная коллегия по административным делам оставила в силе решение Центрального районного суда Волгограда о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Волгоградский Фонд Сбережений», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда.
Напомним, о КПК «Волгоградский Фонд Сбережений» информагентство сообщало осенью 2017 года. Тогда в полицию поступило более 180 заявлений от обманутых вкладчиков этого КПК. Люди вкладывали свои кровные под 18-22% годового дохода. Но в августе 2016 года все офисы в Волгограде, Камышине, Волжском и Астрахани внезапно закрылись. 18 сентября 2017 года в отношении директора кооператива Натальи Савчук было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба оценивалась в 67 млн 799 тысяч рублей. Тогда сообщалось, что дело будет передано в Москву. Подробнее – читайте здесь.
С требованием о ликвидации кооператива в суд обратился Центральный Банк России в лице Отделения в Волгоградской области Южного главного управления ЦБ РФ. В материалах дела указано, что КПК не представил в Банк России отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 9 месяцев 2017 года; отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2017 год; отчет о персональном составе руководящих органов потребительского кооператива за 2017 год; отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2017 год (предоставляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года); отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за первый квартал 2018 года.
Также «Волгоградский Фонд Сбережений» не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами не кредитных финансовых организаций» за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, январь, февраль, март, апрель 2018 года.
По данным ЕГРЮЛ, учредителем КПК «Волгоградский Фонд Сбережений» является Гребенкина Е.А. Она оспорила законность и обоснованность постановленного судом решения, в апелляционной жалобе просила его отменить, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для дела. Отметим, что Центральный районный суд возложил на Гребенкину обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Волгоградский Фонд Сбережений».
Рассмотрев все материалы и доводы сторон, суд не нашел оснований для отмены вынесенного решения. А именно, ликвидировать КПК «Волгоградский Фонд Сбережений», исключив данные о нем из Единого государственного реестра юридических лиц. Обязать КПК произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.
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