Аллею Героев в Волгограде ждут перемены

Общество 07.11.2019 11:47
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07.11.2019 11:47
Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который проинспектировал ход строительства храма Александра Невского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, сначала местом притяжения в историческом центре города-героя, по задумке властей, должна стать территория вокруг собора. Уже заложен фундамент под сухой 12-струйный фонтан, формируются прогулочные и другие зоны. Концепция предусматривает разделение сквера на тематические участки с оригинальными дизайнерскими решениями: «Южный парк», «Русский лес», «Райский сад», амфитеатр, буферного озеленения. На территории смонтируют новый поливочный водопровод, установят скамейки и фонари, стенды с информацией об истории города, открытые библиотеки бумажного и электронного формата, обеспечат место отдыха общедоступным Wi-Fi, высадят порядка 800 деревьев и кустарников, разобьют клумбы.
«Большая работа идет вокруг храма: предложения, которые вносят жители, учитываются, в том числе по высадке деревьев, кустарников, созданию дополнительных зон отдыха, — подчеркнул Андрей Бочаров. — К маю 2021 года полностью мы планируем завершить благоустройство территории и создание современной парковой зоны. Следующий этап — площадь Павших борцов и выход на Аллею Героев. Этот ансамбль является историческим достоянием Волгоградской области и страны. Там есть достаточно серьезные разрушения, поэтому необходимо вместе с архитекторами и жителями перейти к работе по проектированию и последующей реставрации объектов, которые там находятся. Это потребует существенных финансовых ресурсов и очень щепетильного подхода. Мы не имеем права вносить корректировки, которые не соответствуют замыслу, который в сюда вкладывался».
Глава региона акцентировал внимание городских властей и профильных ведомств на необходимости тщательного обсуждения концепции реставрации площади Павших Борцов и Аллеи Героев с экспертами и жителями.
Ранее Андрей Бочаров высказался по поводу дальнейших планов обустройства поймы реки Царица. В частности, он заявил, что те деревья и кустарники, которые там растут и которые можно сохранить, будут сохраняться. При этом губернатор намекнул, что большая часть растительности поймы Царицы это «самосев, который через 10 лет сгниет на корню».
Напомним, бывший глава Центрального района Волгограда Владимир Матасов поплатился должностью за тотальную вырубку сквера за храмом Александра Невского.
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