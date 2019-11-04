Камышин обогнал Волгоград по качеству городской среды

Общество 04.11.2019 12:00
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04.11.2019 12:00
Волгоград занял предпоследнее место среди 15 городов-миллионников по индексу качества городской среды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт индекс-городов.рф, Волгоград набрал всего 116 баллов, хуже обстоят дела только в Омске – 104 балла. Максимальное количество баллов получила Москва – 276, на втором месте – Санкт-Петербург (238). Нижний Новгород и Казань заработали в этом рейтинге по 190 баллов, Воронеж – 154 балла. Города оценивались по шести критериям: жилье и прилегающая среда, улично-дорожная сеть, озеленение, социально-досуговпя инфраструктура и прилегающие пространства, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, а также общегородское пространство. Интересно, что меньше всего баллов – всего 9 – Волгоград получил по такому критерию как озеленение.
При этом среди городов Волгоградской области самая качественная городская среда зафиксирована в Камышине – 172 балла, на втором месте Волжский – 169 баллов.
Справка. Индекс качества городской среды формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.
Фото сайта администрации Камышина.
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